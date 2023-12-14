Alper Gezeravcı kimdir, kaç yaşında? Alper Gezeravcı ne zaman uzaya gidecek?

14 Aralık 2023 12:47 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 12:53

Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin insanlı ilk uzay yolculuğunun gerçekleşeceği tarih belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapacak ilk Tük Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı’nın 9 Ocak 2024’te uzaya gideceğini açıkladı.

Son hazırlıklarını tamamlayan Türkiye'nin uzay yolcusu Alper Gezeravcı 9 Ocak 2024 tarihinde uzaya gidecek. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, misyonda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak. Bu gelişmelerle birlikte İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın kim olduğu ve biyografisi merak konusu oldu. Peki Alper Gezeravcı kimdir,kaç yaşında? Alper Gezeravcı aslen nereli, mesleği ne? detayları...

ALPER GEZERAVCI KİMDİR?

Millî Uzay Programı kapsamında Türkiye’nin uzaya gidecek ilk uzay yolcuları arasında asil olarak seçilen Alper Gezeravcı, 2 Aralık 1979’da Mersin’de doğdu. Hava Harp Okulu Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Daha sonra ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsünde harekât araştırması alanında yüksek lisans yaptı. Ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığında F-16 pilotu ve standardize filo akademik kol komutanı olarak görev yaptı.