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    Burslar ne zaman yatacak 2024? KYK ayın kaçında yatar? TC kimlik no 0, 2, 4, 6, 8 ile bitenlere KYK bursu hangi gün yatar?

    2023-2024 eğitim ve öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi alan öğrenciler için ödeme takvimi gündemdeki yerini koruyor. TC kimlik no 0, 2, 4, 6, 8 ile bitenlere KYK bursu hangi gün yatar? Sonuçların açıklanmasının ardından gözler KYK burs ve öğrenim kredisi ödeme tarihlerine çevrildi. Burslar ne zaman yatacak 2024? KYK ayın kaçında yatar?

    Burslar ne zaman yatacak 2024? KYK ayın kaçında yatar? TC kimlik no 0, 2, 4, 6, 8 ile bitenlere KYK bursu hangi gün yatar?
    Hayatın İçinden Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    KYK burslarını almaya devam eden öğrenciler, bursların ayın kaçında yattığını merak etmekte. Geçtiğimiz yıllarda ekim, kasım, aralık aylarının 3 aylık toplu ödemeleri birlikte yapılmıştı. 2023 - 2024’te ne zaman yapılacak ve burslar ne zaman yatacak? TC kimlik no 0, 2, 4, 6, 8 ile bitenlere KYK bursu hangi gün yatar? Detaylar haberimizde…

    KYK BURS ÖDEMESİ HANGİ TARİHTE YAPILIR?

    Geçen sene 3 aylık burs toplu bir şekilde yattığından dolayı burs kazanan öğrenciler bu senede aynı şekilde üç aylık toplu şekilde yatacağını düşünmektedir. 2023 yılında Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun öğrencilere verdiği burs miktarı önlisans ve lisans öğrencileri için 1250, yüksek lisans öğrencileri için 2500 ve doktora öğrencileri için 3750‘ydi. Fakat 2024 yılında burs miktarına da zam geleceğinden dolayı burs miktarı önlisans ve lisans öğrencileri için 1250’den 2 bine, yüksek lisans öğrencileri için 2500’den 4 bine ve doktora öğrencileri için 3750‘den 6 bine yükselmiştir.

    TC KİMLİK NO'YA GÖRE KYK HANGİ GÜN YATAR?

    Ödemeler öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10. Günleri arasında yapılacaktır. Burslar Ziraat Bankası’na yatmaktadır. 

    TC Kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen ödeme günleri şu şekildedir:
     “0” olanlar: Ayın 6’sı. 
    “2” olanlar: Ayın 7’si.
     “4” olanlar: Ayın 8’i. 
    “6” olanlar: Ayın 9’u. 
    “8” olanlar: Ayın 10’u.

    Düzenleyen:  - Hayatın İçinden
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Hayatın İçinden > Burslar ne zaman yatacak 2024? KYK ayın kaçında yatar? TC kimlik no 0, 2, 4, 6, 8 ile bitenlere KYK bursu hangi gün yatar?
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