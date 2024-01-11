CHP Bayrampaşa Belediye Başkan adayını açıkladı. CHP Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Hasan Mutlu kimdir?

11 Ocak 2024 20:28 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 20:30

CHP 31 Mart 2024’te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için başkanlık yarışı verecek adaylarını açıklamaya bugün de devam etti. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan Parti Meclisi (PM) toplantısında aday gösterilen belediye başkan adaylarını açıkladı. Yapılan açıklamada; CHP'nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Bayrampaşa Belediye Başkanı adayı olarak Hasan Mutlu’yu aday olarak gösterdi. Peki, Hasan Mutlu kimdir?

Hasan Mutlu’nun CHP tarafından Bayrampaşa Belediyesi’ne aday gösterilmesi sonrası Hasan Mutlu kim olduğu kamuoyunda araştırılmaya başlandı.Bu gelişmenin ardından Belediye Başkan adayı Hasan Mutlu hakkındaki sorgulamalar arttı. İşte, CHP Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Hasan Mutlu hakkında bilgiler...

HASAN MUTU KİMDİR?

22 Haziran 1961 Safranbolu Karabük’te doğumlu olan Hasan Mutlu,ilk ve orta okulu Fatih’te bitirdi. Lise eğitimini, İstanbul Vefa Lisesi’nde tamamladı. 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik – Matematik Bölümü’nden lisans eğitimini tamamlayan tamamlayan

Hasan Mutlu 1984 yılından bu yana eğitim alanında çalışıyor.

2011 yılında Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. 2011 yılında Bayrampaşa Atatürkçü Düşünce Derneği Kurucu Başkanlığı'nı üstlendi.