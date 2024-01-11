CHP’nin Bilecik Belediyesi başkan adayı Melek Mızrak Subaşı kim, kaç yaşında? Melek Mızrak Subaşı aslen nereli?
31 Yerel Seçimleri’nde CHP’nin Bilecik Belediyesi’ne aday gösterdiği, Melek Mızrak Subaşı kimdir? Melek Mızrak Subaşı ne iş yapıyor? Melek Mızrak Subaşı hangi okuldan mezun oldu? CHP Bilecik adayı Melek Mızrak Subaşı evli mi? Sosyal medyada Game Of Thrones dizisi ‘Daenerys Targaryen’ karakterine benzerliği ile gündeme gelen Melek Mızrak Subaşı’nın biyografisi…
31 Mart'ta yaplılacak Mahalli İdareler Seçimleri'de CHP'den Bilecik Bilecik Belediyesi'ne aday gösterilen Melek Mızrak Subaşı kimdir? CHP'nin Bilecik adayı Melek Mızrak Subaşı'nın biyografisi... Melek Mızrak Subaşı daha önce hangi görevi icra etmekteydi? CHP'den Bilecik'e aday gösterildikten sonra merak konusu olan Melek Mızrak Subaşı'na dair bilinmeyenler...
MELEK MIZRAK SUBAŞI KİMDİR?
1988 Bulgaristan doğumlu olan Melek Mısra Subaşı ilkokulu ve ortaokulu Edebali İlköğretim Okulu’nda lise eğitimini ise Bilecik Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Üniversiteyi Bulgaristan’da Yüksek İnşaat Mimarlık ve Jeoloji Üniversitesi’nde mimarlık üzerine eğitim alarak tamamlamıştır. Melek Mısra Subaşı yüksek lisans eğitimini yine aynı üniversitede almıştır. Mezuniyetten sonra kendi kurduğu mimarlık ofisinde kariyerine devam eden Melek Mısra Subaşı, 31 Mart 2019 Seçimleri’nde Bilecik Belediye Başkan Yardımcılığı görevini icra etmeye başladı. Melek Mısra Subaşı evli ve bir çocuk annesidir.
Kaynak: Türkiye Gazetesi