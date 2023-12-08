CUMA MESAJLARI 2023 | Resimli, dualı cuma mesajları! X, Instagram, Facebook, Whatsapp için en güzel hayırlı cumalar sözleri

8 Aralık 2023 09:59 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 11:31

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İnstagram, Facebook, Whatsapp için en güzel cuma mesajları aratılıyor. 8 Aralık Cuma gününe özel mesaj ve durum paylaşmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Resimli, dualı cuma mesajları! İnstagram, Facebook, Whatsapp için en güzel cuma sözleri! Hayırlı cumalar mesajlarını aratıyor. Cumamız hayırlı olsun...

8 ARALIK 2023 CUMA MESAJLARI!

"Bugün dualarınız kabul, yüzünüz gülümseye, kalbiniz huzurla dolu olsun. Cumanız mübarek olsun."

"Cuma günü geldi, dualarımız kabul olsun. Rabbim bize lütfuyla, sevgisiyle, rahmetiyle güzel bir gün nasip etsin."

"Cuma, haftanın en özel günüdür. Dualarınızın kabul olduğu, kalplerinizin huzurla dolduğu bir Cuma dilerim."

"Cuma, umutların yeşerdiği, duaların kabul olduğu bir gündür. Rabbim tüm dualarınızı kabul etsin. Hayırlı Cumalar!"

"Allah'ın rahmeti ve bereketi her zaman sizinle olsun. Hayırlı Cumalar!"

"Cuma günü, kusurlarımızdan arınma ve manevi olarak kendimizi yeniden inşa etme fırsatı sunar. Rabbim bize bu fırsatı bol bol verir."

"Cumanın bereketi üzerinize olsun, dualarınız kabul, yollarınız aydın olsun. Hayırlı Cumalar dilerim."

"Cuma günü, kalplerimizin huzura kavuştuğu, dualarımızın gerçekleştiği bir gündür. Rabbim herkesin Cuma'sını mübarek etsin."

"Cuma günü, günahlardan arınma ve yeniden doğma fırsatıdır. Rabbim bizleri affetsin, dualarımızı kabul etsin. Cumanız mübarek olsun!"

"Bugün dualarımızın en samimi olduğu, kalplerimizin en temiz olduğu Cuma günü. Rabbim tüm dualarınızı kabul etsin."

"Cuma, insanların bir araya gelip dua ettiği, sevgiyi paylaştığı bir gün. Rabbim sevdiklerinizle birlikte olmanızı nasip etsin. Hayırlı Cumalar!"

"Cuma günü, geçmişteki hatalardan ders çıkarma ve geleceğe umutla bakma fırsatıdır. Rabbim herkese güzel bir gelecek nasip etsin. Cumanız mübarek olsun!"

"Cuma günü, umutların tazelendiği, duaların yükseldiği bir gündür. Rabbim herkesin yüzünü güldürsün."

"Cuma günü geldiğinde, hayatınızdaki güzellikleri fark edin ve şükredin. Rabbim size bol bol bereket versin. Cumanız mübarek olsun!"

"Cumanız mübarek olsun! Rabbim dualarınızı kabul etsin, günahlarınızı affetsin ve hayatınıza bereket versin. İçinizden geçen tüm dilekler gerçekleşsin. Hayırlı Cumalar!"

"Cuma günü, insanların birbirlerine dostluklarını hatırladığı, yardımlaşmanın önemini kavradığı bir gündür. Rabbim sevgi ve birlik içinde olmamızı nasip etsin. Hayırlı Cumalar!"

"Cuma günü, yaşamın değerini ve anlamını daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Rabbim bize sağlık, mutluluk ve huzur versin. Cumanız mübarek olsun!"

"Cuma günü, tüm yorgunlukların ve sıkıntıların geride kaldığı, yeni bir umutla doğru yol aldığımız gündür. Dualarımızın, gönül huzurumuzun ve sevgi bağlarımızın arttığı bir Cuma diliyorum. Rabbim, yüreğinizi huzurla doldursun."

"Bugün dualarınız, yüreğinizden en içten dilekleriniz olsun. Rabbim dualarınızı kabul eylesin."

"Cuma günü, Rabbimize en içten dualarımızı sunduğumuz, nefis muhasebesi yaptığımız, affediciliğin ve merhametin yüreklerimizi kapladığı özel bir zaman dilimidir. Bu Cuma'da sevdiklerinizle birlikte olun, gönül alışverişi yapın ve yeni başlangıçlara adım atın. Hayırlı Cumalar!"

"Cuma, tüm haftanın yorgunluğunu silip götüren, yüreğimize ferahlık veren, huzurun ve sabrın gücünü hissettiğimiz müstesna bir gündür. Dualarımızın kabul olduğu bu özel günün bereketini doyasıya yaşayın, sevdiklerinizle birlikte nice güzel Cumalar geçirmeniz dileğiyle."

"Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurdu ki: 'Benim ve diğer peygamberlerin doğduğu gece, gökyüzüne yıldızlar düşer, cinler müslüman olur, ağaçlar meyve verir.' Mübarek Cuma gününün hayrı üzerinize olsun."

"Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: 'Kim Mevlid Kandili'nde beni anarsa, onun için Allah bir nur kaynağı yapar, kıyamet günü benim şefaatçim olur.' Cumamız mübarek olsun."

"Cuma, Rabbimizin lütfunu ve merhametini en yoğun şekilde hissettiğimiz, manevi yükselişlerin yaşandığı bir gündür. Bu Cuma günü, kalbinizdeki sevgi çiçekleri açsın, dualarınız kabul olsun ve hayatınızın her anı bereketle dolsun. Hayırlı Cumalar!"

"Cuma günü, yorgunlukların, sıkıntıların ve dertlerin geride kaldığı, kalpten kalbe akan duaların ve sevginin yoğunlaştığı bir zaman dilimidir. Bu özel günün anlamını ve değerini idrak ederek, tüm sevdiklerinize umut ve mutluluk saçın. Rabbim, dualarınızı kabul etsin. Hayırlı Cumalar!"