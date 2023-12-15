Cuma Mesajları Resimli 15 Aralık 2023| En güzel, anlamlı, dualı Hayırlı Cumalar mesajları Sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz Cuma mesajları ve sözleri…

15 Aralık 2023 09:04 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 09:15

Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Müslüman alemi için mübarek gün olarak kabul edilen cuma gününde ibadetler sıklaşır, eller semaya açılır dualar edilir. Cuma günü yapılacak ibadetlerin, edilecek duaların yanı sıra müslümanların birbirleri arasında gönderdikleri mesajlar da önemlidir. WhatsApp, Telegram, SMS ve Facebook Messenger üzerinden gönderebileceğiniz resimli cuma mesajları... Cuma günü için 'Hayırlı Cumalar' dileğinde bulunmak isteyenler Whatsapp,Instagram,Facebook üzerinden resimli, ayetli ve kısa cuma mesajları gönderebiliyor. Duygularını birbiri ile paylaşmak isteyen Müslümanlar birçok öz, kısa, dualı ve ayetli Cuma sözleri paylaşıyor. İnternet üzerinden de en yeni “Hayırlı cumalar” mesajları aranıyor. Sizler için en güzel, en anlamlı, değişik, çiçekli ve gül resimli cuma mesajlarını derledik.

Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Cumamız mübarek olsun.

"Cumanız bereket, dualarınız kabul, gününüz aydınlık olsun. Hayırlı Cumalar."

"Rabbim, Cuma günümüzü vesile kılsın; günahlarımızı affetsin, dualarımızı kabul etsin. Hayırlı Cumalar."

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun ne de dostlar unutulsun. Cumanız Mübarek Olsun…

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun. Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı cumalar.

"Rahmeti sonsuz olan Allah'ın lütfuyla dolu bir Cuma günü dilerim. Dualarınızın kabulüne vesile olsun."

Bu Cuma hepimiz için mağfiret ve bereket günü olsun. Allah'ın rahmetini dileyelim ve daha iyi Müslümanlar olmaya çalışalım.

Cuma günleri,duanın kabul olacağı bir an vardır. Cuma’nın gündüzü,gecesinden daha kıymetlidir Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah

Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin! Tüm müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim.

Bu mübarek Cuma gününde Allah üzerimize rahmetini ve mağfiretini yağdırsın ve bizi doğruluk yoluna iletsin. Cuma'nız mübarek olsun!

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.