Cuma namazı saat kaçta? 15 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saati!

14 Aralık 2023 21:34 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 21:34

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

15 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saat kaçta? Cuma günü Cuma namazı Öğle ezanının okunmasının ardından camide cemaat ile birlikte kılınmaktadır. Cuma namazına vaktinde yetişmek için Cuma namazı saatini kaçırmamak önemlidir. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saat kaçta kılınıyor? İşte Cuma namazı saatleri…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı boylam farkı nedeniyle değişiklik göstermektedir. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir’de Cuma namazı saat kaçta? İl il Cuma namazı saatleri:

İstanbul Cuma namazı saati: 13.04

Ankara Cuma namazı saati: 12.48

İzmir Cuma namazı saati: 13.11

Bursa Cuma namazı saati: 13.04

Antalya Cuma namazı saati: 12.57

Konya Cuma namazı saati: 12.50

Adana Cuma namazı saati: 12.38

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ

İstanbul’da Cuma namazı saati 13.04’tür.

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ

İstanbul’da Cuma namazı saati 12.45’dir.

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

İzmir’de Cuma namazı saati 13.11’dir.

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı âkil, bâliğ, mukîm ve mazereti olmayan erkeklere farz-ı ayındır. Farz oluşu Kitap, Sünnet ve icma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (el-Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hazreti Peygamber (s.a.s.) de “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 124 [342]; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, 3/245-246 [5577-5579]) buyurmuştur. Cuma namazı, Hazreti. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.