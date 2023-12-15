15 Aralık 2023 14:52 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 15:05

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

3500 TL'lik doğalgaz yardımına başvuru yapacak olan vatandaşlar başvuru ekranını aratıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından doğalgaz yardımı ile ilgili "Yıllık 900 ila 2 bin 500 lira arasında olan toplam 8 aylık ödeme miktarını 1.500 ila 3 bin 500 liraya yükselttik." sözlerini söyledi. Peki, Doğalgaz yardım başvurusu ne zaman? 2024 3500 TL doğalgaz yardımı başvuru nereden, nasıl yapılır?

DOĞALGAZ YARDIM BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR 2024?

Doğalgaz yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. 3500 TL'lik yardım için başvuracak vatandaşlar e-Devlet “ Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" ekranını kullanacak.

DOĞALGAZ YARDIMI NEREYE, HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Yardımlar PTT kartına yatırılacaktır. Doğalgaz yardımı alacak olan vatandaşlar PTT kartla aracılığıyla yardımdan yararlanabilecek. Yardım almaya hak kazanan vatandaşlara PTT’ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek 3500 TL'lik yardımdan yararlanabiliyor.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

• Türk vatandaşı olması,



• E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,



• Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,



• İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması



• Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,



• Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi

DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR 2024?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından doğalgaz yardımı ile ilgili "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik doğal gaz tüketim desteğini düzenli sosyal yardım programlarımıza dâhil ettik. Yıllık 900 ila 2 bin 500 lira arasında olan toplam 8 aylık ödeme miktarını 1.500 ila 3 bin 500 liraya yükselttik." sözlerini söyledi.

YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.