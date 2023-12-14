Dünya Güzellerim Masada ne zaman başlıyor? Dünya Güzellerim hangi kanalda, nereden izlenir?

14 Aralık 2023 12:20 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 12:24

Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gezi ve eğlence programı "Dünya Güzellerim" ünlü sanatçılar Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman’ı yeniden bir araya getirerek 6 yıl sonra yeniden izleyici ile buluşacak. Program ile ilgli detaylar netleşirken Dünya Güzellerim’in eski bölümlerini tekrar tekrar izleyenler yeni format için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Dünya Güzellerim Masada ne zaman seyirci ile buluşacak? Dünya Güzellerim yayın tarihi belli oldu mu? Program ile ilgili detayları sizin için derledik.

DÜNYA GÜZELLERİM MASADA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni adıyla "Dünya Güzellerim Masada" olan programda Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman bu kez magazin ve güncel olayları kendi bakış açılarıyla değerlendirecek. Dünya Güzellerim Masada ilk bölümü ile 16 Aralık Cumartesi günü yayınlnacak. Dünya Güzellerim Masada, her hafta Salı, Perşembe ve Cumartesi yayında olacak.

DÜNYA GÜZELLERİM MASADA HANGİ KANALDA?

Dünya Güzellerim Masada yeni formatı ile, YouTube üzerinden izleyicilerle buluşacak.Hindistan, Nepal ve Vietnam gibi ülkeleri ziyaret ederek farklı kültürleri tanıyan 3 ünlü ismin yer aldığı eğlence programı 6 yıl önce SHOW Tv’de yayınlanıyordu.