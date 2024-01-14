Emekliler Partisi kurucusu kim? Emekliler Partisi ne zaman kim tarafından kuruldu? Emekliler Partisi Genel Başkanı kimdir nereli?

14 Ocak 2024 14:07 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 14:05

2024 yılında kurulan ilk siyasi parti, "Emekliler Partisi" (EP) oldu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verilerine göre, parti'nin resmi olarak kuruluş tarihi 8 Ocak. Partinin logosunda ise beyaz zemin üzerinde, mavi renkte doğan güneş yer bulunuyor.

EMEKLİLER PARTİSİ GENEL BAŞKANI KİMDİR?

EP Genel Başkanı Cengiz Erten oldu. Emekliler Partisi Genel Başkanı Cengiz Erten sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinin ilkelerini , "cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, devletçilik, inkılapçılık, yurttaşlık" olarak açıkladı.

Erten'in sosyal medya hesabında paylaştığı parti programında "Ana konumuz emekliler ve emeklilik yasasının düzeltilip yaşam şartlarının iyileştirilmesidir. Emeklinin hak ettiği kaliteli ve insanca yaşam sürmesi, temel hedefimizdir. Ülkenin kayıpları kazanca döndüğünde başta emekliler olmak üzere tüm toplum refaha ulaşmış seviyede olacaktır. Bizler; emeklilerimizin haklarını koruduğumuzda, bütün çalışan emekçilerimizin haklarını da korumuş olacağız. Çünkü her çalışan bir emekli adayıdır" cümlelerine yer verdi.

Parti programında eğitim ve sağlık haklarının ücretsiz olacağı, ekonomik kalkınma için yerli üretimi yapılacağı, tarımda gerekli teşviklerin sağlanacağı, Köy Enstitüleri'nin yeniden açılacağı, yabancılara toprak ve mülk satışının durdurulacağı, milletvekili maaşlarının asgari ücretin en fazla 3 katı seviyesine düşürüleceği ve vekillerin emekli maaşının asgari ücret olacağına dair vaatlerde bulunuyor.

Emeklilere hitap eden ilk parti Türkiye Emekliler Partisi (TEP) olmuştu. Metin İmer'in genel başkanı olduğu parti 14 Kasım 2023 tarihinde kurulmuştu.

EP'nin kurulması ile birlikte son 2 ayda 2 emekli partisi kuruldu.