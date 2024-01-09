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    Emekliye ek zam yapılacak mı? En düşük SSK-BAĞKUR emeklisi aylığı ek zamla ne kadar olacak? Emekli maaşına yeni bir ek düzenleme yapılacak mı? Emekliye seyyanen bir düzenleme gelecek mi?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Emekli maaşları ile alakalı ek bir düzenleme konusunda milyonlarca emeklinin gözü kulağı yapılması beklenen ek zamda. Emekli maaşına yönelik yapılması beklenen ek düzenleme ile beraber en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına yönelik tüm detaylar…

    Emekliye ek zam yapılacak mı? En düşük SSK-BAĞKUR emeklisi aylığı ek zamla ne kadar olacak? Emekli maaşına yeni bir ek düzenleme yapılacak mı? Emekliye seyyanen bir düzenleme gelecek mi?
    Hayatın İçinden Haberleri  / Türkiye Gazetesi

     

    Milyonlarca emeklinin beklentisi yapılacak ek zamda. Aralık ayında açıklanan enflasyon rakamlarına göre BAĞ-KUR ve SKK emeklilerinin alacağı zam oranı belli olmuş, bu oran yüzde 37,57 olarak açıklanmıştı. Emekli maaşlarına yönelik yapılacak zam oranının belli olması sonrası gözler kulaklar emekli maaşlarına yönelik düzenlenmesi beklenen ek zamma çevrildi. 

    SSK VE BAĞ-KUR MAAŞLARINA EK DÜZENLEME GELECEK Mİ?

    Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarını son noktaya getirdi. Memur maaşlarına ve asgari ücrete yapılan zam oranlarına yakın bir artışın yaşanması durumunda, en düşük emekli maaşı için yüzde 50’lik bir artışın olabileceği düşünülüyor   .

    EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK 

    Emekli maaşlarına yönelik yapılacak refah payı artışı sonrası yüzde 37,57’lik zam oranın üstüne eklenen yüzde 11,68 artışla emekliye yapılacak zammın, memur maaşlarına yönelik zam oranına yaklaştırılması gündemde.

    Emeklilerine yapılması gümdemde olan bu zamlara göre, 7.500 TL olan en düşük emekli maaşının 11.250 TL'ye artırılması düşünülüyor.

     

     

     

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    Haberler > Hayatın İçinden > Emekliye ek zam yapılacak mı? En düşük SSK-BAĞKUR emeklisi aylığı ek zamla ne kadar olacak? Emekli maaşına yeni bir ek düzenleme yapılacak mı? Emekliye seyyanen bir düzenleme gelecek mi?
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