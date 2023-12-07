ENDER SARAÇ KİMDİR? Görüntüleri gündeme bomba gibi düştü! Doktor Ender Saraç nereli, ne iş yapar?

Ender Saraç kimdir? Doğal ürünleri tanıtmasıyla bilinen Ender Saraç, sosyal medya paylaşılan görüntülerle gündeme geldi. Sıklıkla televizyon ekranlarına çıkan ve kendi de program düzenleyen Ender Saraç, verdiği öneriler ve tavsiyelerle çok sayıda kişinin de takip ettiği bir isim. Peki paylaşılan görüntülerle gündeme gelen Ender Saraç kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Ender Saraç biyografisi.

ENDER SARAÇ KİMDİR?

Dr. Ender Saraç M. Ender Saraç 1959 yılında İzmir’de doğdu. 1990 yılından bu yana Ayurveda çalışmaları yapan Ender Saraç evli ve 3 çocuk babasıdır. İzmir’den İstanbul’a geldiği ilk yıllarda Nükhet Duru ile beraber UNİFORM Sağlık ve Estetik Merkezi’nde çalıştı. Daha sonra Türkiye’nin ilk Doğal Tıp ve Estetik Merkezi olan Hay Sağlık Merkezi’ni 1994’te kurdu, ve genişleterek bugüne kadar geldi.

DOKTOR ENDER SARAÇ NE İŞ YAPAR?

Yaklaşık 12 yıldır Türkiye’nin en büyük televizyon kanallarında sayısız ödül almış olan “Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler” programını yapmıştır. Hem lezzetli hem de sağlıklı beslenme, doğal tıp yöntemleri, antiaging ve wellness üzerine sadece Türkiye’ye değil pek çok ülkeye de televizyon aracılığı ile bilgi vermektedir. Programı defalarca “Yılın En İyi Sağlık Programı” seçilmiştir. - 14 kitabı bulunmaktadır. Bu kitapların 3 tanesi çocuk beslenmesi, 2 tanesi erişkin beslenmesi, 1 tanesi de Ramazan beslenmesi üzerinedir. Kitapları milyonlarca satmış ve haftalarca bestseller olmuştur. - Dr. Ender Saraç kişisel gelişimde de özel eğitimler vermektedir. - Yurtiçi ve yurtdışında konferanslar vermektedir.