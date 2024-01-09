Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Fransa’nın yeni başbakanı Gabriel Attal kimdir? Gabriel Attal kaç yaşında?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Fransa'nın yeni seçilen en genç başbakanı Gabriel Attal kimdir? Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından atanan Gabriel Attal kaç yaşında? İşte Gabriel Attal'a dair detaylar ve Fransa'nın yeni atanan başbakanı Gabriel Attal'ın biyografisi...

    Fransa’nın yeni başbakanı Gabriel Attal kimdir? Gabriel Attal kaç yaşında?
    Hayatın İçinden Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fransız haber ajans AFP’nin geçtiği blgilere göre daha önce Fransa’nın Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapan Gabriel Attal, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Fransa’nın başbakanı olarak atandı. Ülkesin en genç başbakanı olan Gabriel Attal 34 yaşında. 

    FRANSA CUMHURBAŞKANI GABRİEL ATTEL KAÇ DOĞUMLU? 

    1989  doğumlu olan Gabriel Attal, Fransa'nın Clamart şehrinde dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatınını, Paris Siyasal Bilgiler Enstitüsü'nü bitiren Attal, sonra da Paris II-Panthéon-Assas Üniversitesi'nde hukuk alanında lisans eğitimini tamamlamıştır. 

    GABRİEL ATTAL DAHA ÖNCE HANGİ GÖREVDEYDİ?

    2006 yılında Sosyalist Parti'ye üye olarak başlayan siyasi kariyerinde sırasıyla parlamenter danışmanlığı, Yaşlılar Bakanı Michèle Delaunay'nin teknik danışmanı şeklinde ilerlemiş ve daha sonra 2014 yılında ise siyasi kariyerine başlarken üyesi olduğu Sosyalist Parti listesinden Vanves belediye meclis üyesi seçilmiştir. 2017 yılına gelindiğinde Fransa'daki yasama seçimlerinde milletvekili olarak seçilerek  siyasi kariyerini bir üst perdeye taşıyan Gabriel Attal sırasıyla önce parti sözcüsü olmuştur. 2022 yılına gelindiğinde Élisabeth Borne Hükûmeti Kamu Hesapları Bakanı olarak da görev yapan Gabriel Attal, 2023 yılında başbakan olarak atamadan önceki görevi olan  Milli Eğitim Bakanlığı'na atanmışır. Cumhurbaşkanı Emmauel Macron tarafından atanarak başbakanlık görevine başlayan Gariel Attal, 34 yaşında Fransa tarihinin en genç başbakanı olmuştur.

     

    Fransa BaşbakanıEmmanuel Macron
    Haberler > Hayatın İçinden > Fransa’nın yeni başbakanı Gabriel Attal kimdir? Gabriel Attal kaç yaşında?
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Emekliye ek zam gelecek mi? - Hayatın İçindenEmekliye ek zam gelecek mi?Selçuk Bayraktar kiminle evli, kimin damadı? - Hayatın İçindenSelçuk Bayraktar kiminle evli, kimin damadı?8-9 Ocak Ankara'da su kesintisi yaşanacak yerleri ASKİ açıkladı - Hayatın İçinden8-9 Ocak Ankara'da su kesintisi yaşanacak yerleri ASKİ açıkladıTaksi açılış ücreti de zamlandı! İşte sarı, turkuaz, VIP, 8+1 taksilerde zamlı açılış ücretleri! - Hayatın İçindenTaksi açılış ücreti de zamlandı! İşte sarı, turkuaz, VIP, 8+1 taksilerde zamlı açılış ücretleri!İstanbulkart tam, öğrenci, sosyal kart ücretleri zamlandı! İşte yeni ücretler - Hayatın İçindenİstanbulkart tam, öğrenci, sosyal kart ücretleri zamlandı! İşte yeni ücretlerMasterchef All Star şampiyonu Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında? - Hayatın İçindenMasterchef All Star şampiyonu Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında?Hafta sonu İstanbul'da elektrik kesintisi! İlçe ilçe İstanbul'da elektrik kesintileri yaşanacak yerler açıklandı - Hayatın İçindenHafta sonu İstanbul'da elektrik kesintisi! İlçe ilçe İstanbul'da elektrik kesintileri yaşanacak yerler açıklandıHafta sonu Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu - Hayatın İçindenHafta sonu Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler belli olduİlk Türk astronot ne zaman uzaya gidiyor? - Hayatın İçindenİlk Türk astronot ne zaman uzaya gidiyor?Fethi Sekin ne zaman şehit oldu? - Hayatın İçindenFethi Sekin ne zaman şehit oldu?
    Sonraki Haber Yükleniyor...