Fransa’nın yeni başbakanı Gabriel Attal kimdir? Gabriel Attal kaç yaşında?

9 Ocak 2024 23:21 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 23:20

Fransız haber ajans AFP’nin geçtiği blgilere göre daha önce Fransa’nın Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapan Gabriel Attal, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Fransa’nın başbakanı olarak atandı. Ülkesin en genç başbakanı olan Gabriel Attal 34 yaşında.

FRANSA CUMHURBAŞKANI GABRİEL ATTEL KAÇ DOĞUMLU?

1989 doğumlu olan Gabriel Attal, Fransa'nın Clamart şehrinde dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatınını, Paris Siyasal Bilgiler Enstitüsü'nü bitiren Attal, sonra da Paris II-Panthéon-Assas Üniversitesi'nde hukuk alanında lisans eğitimini tamamlamıştır.

GABRİEL ATTAL DAHA ÖNCE HANGİ GÖREVDEYDİ?

2006 yılında Sosyalist Parti'ye üye olarak başlayan siyasi kariyerinde sırasıyla parlamenter danışmanlığı, Yaşlılar Bakanı Michèle Delaunay'nin teknik danışmanı şeklinde ilerlemiş ve daha sonra 2014 yılında ise siyasi kariyerine başlarken üyesi olduğu Sosyalist Parti listesinden Vanves belediye meclis üyesi seçilmiştir. 2017 yılına gelindiğinde Fransa'daki yasama seçimlerinde milletvekili olarak seçilerek siyasi kariyerini bir üst perdeye taşıyan Gabriel Attal sırasıyla önce parti sözcüsü olmuştur. 2022 yılına gelindiğinde Élisabeth Borne Hükûmeti Kamu Hesapları Bakanı olarak da görev yapan Gabriel Attal, 2023 yılında başbakan olarak atamadan önceki görevi olan Milli Eğitim Bakanlığı'na atanmışır. Cumhurbaşkanı Emmauel Macron tarafından atanarak başbakanlık görevine başlayan Gariel Attal, 34 yaşında Fransa tarihinin en genç başbakanı olmuştur.