Hayırlı cumalar mesajları! (15 Aralık 2023) Sevdiklerinize, ailenize, arkadaşınıza Cuma mesajları! En güzel ve anlamlı, kısa Cuma mesajı örnekleri nelerdir?

14 Aralık 2023 22:00 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 22:03

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hayırlı cumalar mesajları 2023! Örnek hayırlı cumalar mesajları ile sevdiklerinizin hayırlı cumalar mesajı gönderin. İşte Cuma mesajı örnekleri

HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

"Cumanız mübarek olsun! Dualarınız kabul, gününüz bereketli ve huzurlu geçsin."

"Hayırlı Cumalar! Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz güzel bir gün dilerim."

"Rahmet ve bereket dolu bir Cuma günü geçirmeniz dileğiyle. Cumamız mübarek olsun!"

"Dualarımızın kabul olduğu, kalplerimizin huzurla dolduğu bir Cuma günü olsun. Hayırlı Cumalar!"

"Cumanız mübarek olsun! Geçmişinizden ders alacağınız, geleceğe umutla bakacağınız bir gün olsun."

"Hayırlı Cumalar! Yüreğinizden geçen tüm güzel dilekler gerçekleşsin, dualarınız kabul olsun."

"Allah'ın rahmeti ve bereketiyle dolu bir Cuma günü dilerim. Dualarınızın karşılığını bulsun."

"Hayırlı Cumalar! Sevdiklerinizle birlikte huzurlu ve neşeli bir gün geçirmeniz dileğiyle."

"Cumanız mübarek olsun! Allah'ın sevgisi ve merhametiyle dolu bir gün geçirmeniz dileğiyle."

"Ruhunuzu aydınlatacak, kalbinizi ferahlatacak bir Cuma günü olsun. Hayırlı Cumalar!"

"Hayırlı Cumalar! Sevdiklerinizle birlikte nice güzel anılar biriktireceğiniz bir gün olsun."

"Rahmeti bol, duaları kabul olan bir Cuma günü dilerim. Cumamız mübarek olsun!"

"Cumanız mübarek olsun! Gelecek günleriniz, bugünden daha güzel ve huzurlu olsun."

"Dualarınızın, gönlünüzden geçenlerin gerçekleştiği bir Cuma günü dilerim. Hayırlı Cumalar!"

"Hayırlı Cumalar! Allah'ın güzel isimlerini anarak, sevdiklerinizle birlikte nice güzel anlar yaşamanız dileğiyle."

"Cumanız mübarek olsun! Kalbinizden geçen güzel duygularla dolu, huzurlu bir gün geçirmeniz dileğiyle."

"Hayırlı Cumalar! Rabbimizin rahmetiyle dolu, dualarınızın kabul olduğu bir gün olsun."

"Cumanız mübarek olsun! Gönül huzuruyla, sevdiklerinizle geçireceğiniz bir gün dilerim."

"Hayırlı Cumalar! Yüreğinizdeki güzellikleri çoğaltacağınız, sevdiklerinizle paylaşacağınız bir gün olsun."

"Rahmeti sonsuz olan Allah'ın lütfuyla dolu bir Cuma günü dilerim. Dualarınızın kabulüne vesile olsun."

"Cumanız mübarek olsun! Dualarınızın, dileklerinizin gerçekleştiği bir gün geçirmeniz dileğiyle."

"Hayırlı Cumalar! Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz neşe dolu, huzur dolu bir gün olsun."

"Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun! Kalbinizden geçen tüm güzellikler sizinle olsun."

"Hayırlı Cumalar! Allah'ın rahmetiyle aydınlanacağınız, dualarınızın kabul olacağı bir gün dilerim."

"Rabbimizin rahmetiyle dolu, dualarınızın karşılığını bulduğunuz bir Cuma günü olsun. Hayırlı Cumalar!"

"Cumanız mübarek olsun! Sevdiklerinizle birlikte huzur dolu, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle."

"Hayırlı Cumalar! Allah'ın sevgisiyle dolu, yüreğinizdeki güzelliklerin paylaşıldığı bir gün olsun."

"Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin bereketiyle dolu, huzur içinde bir gün geçirmeniz dileğiyle."

"Hayırlı Cumalar! Dualarınızın kabul olduğu, kalplerinizin huzur bulduğu bir gün dilerim."

"Rabbimizin rahmetiyle aydınlanan, dualarınızın kabul olduğu bir Cuma günü olsun. Hayırlı Cumalar!"