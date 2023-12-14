İBB bursu ne zaman açıklanacak? 2023-2024 İBB burs sonuçları açıklandı mı? İBB burs sonucu sorgulama

14 Aralık 2023 15:40 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 15:41

Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve KYK ile birlikte en geniş kapsamlı burs veren kurumlar arasında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru burs başvuruları 26 Eylül - 20 Ekim 2023 tarihinde alındı. Başvuru yapan öğrenciler Aralık ayı itibari ile 2023-2024 İBB burs sonuçları açıklandı mı? diye merak ediyor. Üniversite öğrencileri burs ihtiyacı için sık sık burs başvuru sonuç tarihlerini internet üzerinden araştırıyor. Peki İBB bursu kazananları bu yıl ne zaman açıklanacak?

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İBB bursu sonuçları için henüz bir açıklamaya da duyuru gelmedi.Geçtiğimiz yıl İBB burs başvuru sonuçları Aralık ayında ilan edilmişti. İBB burs başvuru süreci geçtiğimiz yıl 22 Ekim’de sona ermiş, sonuçlar ise 21 Aralık’ta açıklanmıştı. 2023 Aralık ayı ile birlikte sonuçların bu ay içerisinde duyurulması bekleniyor.

İBB BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANIYOR?

İBB burs başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek. Burs başvuru sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden takip ediliyor. İBB bursu için başvuruda bulunan üniversite öğrencileri, T.C. kimlik numaraları ve doğum günü tarihleri ile sorgulama işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecekler.

İBB BURSU NE KADAR?

Burs almaya hak kazananlar için 3 aylık dönem kapsamında, 2 bin 500 TL, 2 bin 500 TL, 2 bin 500 TL olmak üzere 3 defa da ödeme yapılacak.