İstanbul Cuma namazı saat kaçta? 15 Aralık Cuma namazı vakti ne zaman İstanbul, Ankara, Adana, Bayburt, Muş?

"Bugün dualarınız kabul, yüzünüz gülümseye, kalbiniz huzurla dolu olsun. Cumanız mübarek olsun."

"Cuma günü geldi, dualarımız kabul olsun. Rabbim bize lütfuyla, sevgisiyle, rahmetiyle güzel bir gün nasip etsin."

"Cuma, haftanın en özel günüdür. Dualarınızın kabul olduğu, kalplerinizin huzurla dolduğu bir Cuma dilerim."

"Cumanın bereketi üzerinize olsun, dualarınız kabul, yollarınız aydın olsun. Hayırlı Cumalar dilerim."

"Cuma günü, kalplerimizin huzura kavuştuğu, dualarımızın gerçekleştiği bir gündür. Rabbim herkesin Cuma'sını mübarek etsin."

"Cuma günü, günahlardan arınma ve yeniden doğma fırsatıdır. Rabbim bizleri affetsin, dualarımızı kabul etsin. Cumanız mübarek olsun!"

"Allah'ın rahmeti ve bereketiyle dolu bir Cuma günü dilerim. Dualarınızın karşılığını bulsun."

"Hayırlı Cumalar! Sevdiklerinizle birlikte huzurlu ve neşeli bir gün geçirmeniz dileğiyle."

"Hayırlı Cumalar! Dualarınızın kabul olduğu, kalplerinizin huzur bulduğu bir gün dilerim."

"Rabbimizin rahmetiyle aydınlanan, dualarınızın kabul olduğu bir Cuma günü olsun. Hayırlı Cumalar!"

"Allah’ın (c.c.) rahmeti, mağfireti, bereketi üzerine olsun. Rabbim günümüzü hayırlı ve bereketli kılsın, Hayırlı cumalar diliyorum."

"Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar."

"Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumanız mübarek olsun."