İstanbul Cuma namazı saat kaçta? 15 Aralık Cuma namazı vakti ne zaman İstanbul, Ankara, Adana, Bayburt, Muş?
Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Hayırlı cuma gününde cuma namazına gidecek olan vatandaşlarımız 15 Aralık cuma namazı saatini araştırıyor. Merak edilenler arasında yer alan namaz vakitleri ile ilgili İstanbul Cuma namazı saat kaçta? 15 Aralık Cuma namazı vakti ne zaman İstanbul, Ankara, Adana, Bayburt, Muş? araması yapıldı.
İstanbul Cuma namazının saati merak edildi. İbadetini gerçekleştirmek için cuma namazını kılacak olan vatandaşlarımız bugünün cuma namazı vaktini araştırıyor. Arama motorlarında ise İstanbul Cuma namazı saat kaçta? 15 Aralık Cuma namazı vakti ne zaman İstanbul, Ankara, Adana, Bayburt, Muş? sorularına yanıt arandı. İşte İstanbul Cuma namazı vakti!
İSTANBUL 15 ARALIK CUMA NAMAZI SAATİ NE ZAMAN?
15 Aralık günü İstanbul'da cuma namazı 13.07'de kılınırken, Ankara'da 12.52'de kılınacak.
Adana'da 12.42'de kılınırken Bursa'da ise 13.07'de kılınacak.
Bayburt cuma namazı saati 12:19 olurken Muş'ta cuma namazı saat 12:14'te kılınacaktır.
Hayırlı Cumalar...
CUMA MESAJLARI!
"Bugün dualarınız kabul, yüzünüz gülümseye, kalbiniz huzurla dolu olsun. Cumanız mübarek olsun."
"Cuma günü geldi, dualarımız kabul olsun. Rabbim bize lütfuyla, sevgisiyle, rahmetiyle güzel bir gün nasip etsin."
"Cuma, haftanın en özel günüdür. Dualarınızın kabul olduğu, kalplerinizin huzurla dolduğu bir Cuma dilerim."
"Cumanın bereketi üzerinize olsun, dualarınız kabul, yollarınız aydın olsun. Hayırlı Cumalar dilerim."
"Cuma günü, kalplerimizin huzura kavuştuğu, dualarımızın gerçekleştiği bir gündür. Rabbim herkesin Cuma'sını mübarek etsin."
"Cuma günü, günahlardan arınma ve yeniden doğma fırsatıdır. Rabbim bizleri affetsin, dualarımızı kabul etsin. Cumanız mübarek olsun!"
"Allah'ın rahmeti ve bereketiyle dolu bir Cuma günü dilerim. Dualarınızın karşılığını bulsun."
"Hayırlı Cumalar! Sevdiklerinizle birlikte huzurlu ve neşeli bir gün geçirmeniz dileğiyle."
"Hayırlı Cumalar! Dualarınızın kabul olduğu, kalplerinizin huzur bulduğu bir gün dilerim."
"Rabbimizin rahmetiyle aydınlanan, dualarınızın kabul olduğu bir Cuma günü olsun. Hayırlı Cumalar!"
"Allah’ın (c.c.) rahmeti, mağfireti, bereketi üzerine olsun. Rabbim günümüzü hayırlı ve bereketli kılsın, Hayırlı cumalar diliyorum."
"Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar."
"Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumanız mübarek olsun."