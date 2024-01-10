MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün kim, kaç yaşında?

10 Ocak 2024 20:31 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 20:30

MHP Manisa Büyükşehir Belediye başkan adayı Cengiz Ergün oldu. 2019 yılında gerçekleşen, Mahalli İdareler seçiminde Cumhur İttifakı adayı olarak girdiği seçimden zaferle ayrılan ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cengiz Ergün’ün 2024 Mahalli İdareler seçiminde ise MHP'nin Manisa adayı olduğu bildirildi. İşte MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün’ün kariyeri...

CENGİZ ERGÜN KİMDİR? MANİSA BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR ADAYI CENGİZ ERGÜN KAÇ YAŞINDA?

1960 yılında Manisa'da doğan Cengiz Ergün ilk, orta ve lise eğitimini Manisa’da tamamladı. Üniversite eğitimi için Muğla’ya giden Ergün, Muğla Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olup askerliğini de yaptıktan sonra kendi şirketini kurup, serbest inşaat mühendisliği yaparak çalışma hayatına atıldı.

Cengiz Ergün 2000 ila 2008 yılları arasında ise Manisaspor başkanlığı görevini üstlendi. Ergün’ün yönetimi döneminde Manisaspor bir ilki yaşatarak 2005-2006 sezonunda Süper Lige çıkmayı başardı.

2009 yerel seçimlerinde ilk defa Milliyetçi Hareket Partisi'nden Manisa Belediye başkanı seçilen Ergün, 2014 yerel seçimlerinde ise Milliyetçi Hareket Partisi adayı olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ilk başkanı seçildi. 2019 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı adayı olan Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir belediye başkanı seçildi.

MHP MANİSA ADAYI BÜYÜŞEHİR BELEDİYESİ ADAYI GÖSTERİLEN CENGİZ ERGÜN'DEN İLK AÇIKLAMA

Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne MHP'den aday gösterilip, partisinin iki büyüşehir belediyesi adayından biri olan Cengiz Ergün yaptığı ilk açıklamada, "Öncelikle şahsıma olan güvenleri ve yeniden aday göstermeleri nedeniyle başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bilge liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere; Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sadir Durmaz’a, genel merkezimizin tüm değerli yöneticilerine, Cumhur İttifakımızın değerli milletvekillerine, Milliyetçi Hareket Partimiz ve AK Parti il, ilçe teşkilatları ile Ülkü Ocakları il ve ilçe teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, ilk günkü aşk ve heyecanımızla Manisa’mıza en güzel hizmetleri vermek, Cumhur İttifakının ve Milliyetçi Hareket Partimizin örnek ve üretken belediyecilik anlayışını ortaya koyacağımız projelerle tüm yurtta göstermek için canla başla çalışmaya devam edeceğimizi bilmenizi istiyorum. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Teşekkürler Manisa” ifadelerini kullandı.