Pantone 2024 rengi ne? 2024 yılının rengi belli oldu mu? Pantone 2024 hangi renk?

8 Aralık 2023 10:18 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 10:22

Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Aralık ayında yıl sonu ile beraber art arda yılın en iyileri kategorisinde film, dizi, oyun ve kitaplar belli oluyor. Sosyal medyada en çok aranan başlıklardan biri de yılın rengi ne, seçildi mi? oluyor. Pantone, önümüzdeki yılının rengini belirledi. Tasarım severler, eklam ve grafik ile uğraşanlar hatta moda ve güzellik sektöründeki birçok kişi Pantone’nin bu yıl için seçtiği rengi merak ediyor. Pantone 2024 rengi? Pantone yılın rengi nedir? soruları hızla aratılırken Pantone Renk Enstitüsü’nün bu yıl seçtiği renk hangisi yanıtı haberimizde?

PANTONE 2024 YILININ RENGİ NE?

Pantone 13-1023 Şeftali Tüyü oldu. Pantone, gelecek yılın rengini PANTONE 13-1023 Peach Fuzz olarak açıkladı. Dünyada renk otoritesi olarak kabul edilen Pantone Color Institute, 2024 yılının rengini Peach Fuzz (Şeftali tüyü) olarak açıkladı."Şeftali Tüyü" tonu, şimdiden büyük bir ilgi gördü.

ŞEFTALİ TÜYÜ RENGİ NEYİ TEMSİL EDİYOR?

Pantone Color Institute, Şeftali tüyü (Peach Fuzz) rengini, her şeyi kapsayan ruhu zihni, bedeni ve ruhu zenginleştiren kadifemsi yumuşak şeftali tonu olarak tanımladı. Pantone ayrıca 2024 yılının rengini, şefkat ve empati mesajı ileten, besleyici, rahat duyarlılığı insanları bir araya getiren ve dokunma hissi uyandıran bir renk olarak nitelendirdi.

PANTONE 2023 YILININ RENGİ NE?

Pantone Color Institute, 2023’ün rengini tüm 18-1750 kodlu Viva Magenta olarak duyurmuştu.