RAMAZAN BAYRAMI 2024 HANGİ GÜN? Ramazan bayramı hangi güne denk geliyor?

Ramazan bayramı 2024 hangi gün? Her yıl farklı zamanlarda idrak edilen Ramazan Bayramı'nda Müslümanlar, sevdikleriyle bir araya gelerek özel dualar okur, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu pekiştirir, aile ziyaretleri gerçekleştirir ve fakirlerle paylaşım yaparak bayramın coşkusunu yaşarlar. Peki kutsal iki bayramdan ilki oalrak idrak edilen Ramazan Bayramı 2024 yılında hangi güne denk geliyor? İşte 2024 bayram takvimleri ve kandillerin günleri...

RAMAZAN BAYRAMI 2024 HANGİ GÜN?

2024 yılı Ramazan ayı başlangıç tarihi 11 Mart 2024 Pazartesi günüdür. Ramazan ayının 2024 yılı bitiş tarihi ise 9 Nisan 2024 Salı günüdür.

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2024?

Kadir Gecesi, Miladi takvime göre 5 Nisan 2024 Cuma günü, Hicri takvime göre ise Ramazan ayının 26. günüdür.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN?

Arefe Günü 9 Nisan 2024 | Salı

Ramazan Bayramı 1.Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2.Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3.Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

RAMAZAN BAYRAMININ ÖNEMİ

Ramazan Bayramı, İslam aleminde Ramazan ayının sonunda idrak edilen mühim bir dini bayramdır. Bu bayram, oruç tutmanın, ibadetlerin ve manevi temizliğin sonrasında yaşanan bir sevinç ve paylaşım zamanıdır. Müslümanlar, Ramazan ayı süresince tuttukları oruçlarıyla kendilerini disipline etmiş, manevi değerleri güçlendirmiş ve yardımlaşma duygularını pekiştirmişlerdir. Ramazan Bayramı, bu mübarek ayın bitmesiyle beraber, aileleri buluşturur, sevdiklerle birlikte geçirilen hususi zamanlarla dolu bir bayram atmosferini ortaya kotar. Ayrıca, fakirleri ve ihtiyaç sahiplerini unutmayarak sadaka ve zekâtın paylaşıldığı bir süreçtir. Ramazan Bayramı, birlik, beraberlik, hoşgörü ve sevgi gibi temel değerleri vurgular, toplumda dayanışma ve yardımlaşma duygularını güçlendirir.