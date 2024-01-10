Recep ayının ilk günü ne zaman? Üç aylar hangi gün başlıyor?

10 Ocak 2024 15:35 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 16:08

Müslümanlar, üç ayların başlamasına gün sayarken üç ayların ilki Recep ayının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Üç aylar; Recep, Şaban ve Ramazan aylarının tamamını ifade eder. Regaip kandili ile başlayan üç aylar müslümanlar için günlük hayatlarını sorgulama, ibadetlerine ağırlık verme ve manevi bir iklimin yaşandığı dönemdir. Regaip, Miraç, Berat kandilleri ve Kadir gecesi üç ayların içindedir. Peki üç ayların başlangıcı Recep ayı ne zaman? İşte 2024 yılı üç aylar tarihleri...







RECEP AYININ İLK GÜNÜ NE ZAMAN?

Her yıl İslam aleminde heyecanla beklenen üç ayların ilki Recep ayı, 12 Ocak Cuma günü başlıyor. Üç ayların başlangıcında olan Regaip Kandili ise 11 Ocak Perşembe akşamına denk geliyor.

2024 YILI KANDİLLER HANGİ GÜN?

2024 yılında 11 Ocak Perşembe günü Regaip Kandili, 6 Şubat'ta Miraç Kandili, 24 Şubat'ta ise Berat Kandili idrak edilecek. Ramazan ayı ise 11 Mart'ta başlayacak.



"Bin aydan daha hayırlı" olduğu bilinen Kadir gecesi ise Ramazan ayının 27. gecesine tekabül edilyor yani 5 Nisan'd idrak edilecek. Ramazan Bayramı ise 10 Nisan'da karşılanacak.





