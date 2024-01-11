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    Recep ayının ilk günü oruç tutulur mu? Recep ayında hangi günü oruç tutulur?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Recep ayının ilk günü 12 Ocak Cuma günüdür. 11 Ocak günü Regaib Kandilinde araştırılanlar arasında ise Recep ayının ilk günü oruç tutulur mu? Recep ayında hangi günü oruç tutulur? soruları yer aldı. Detaylar...

    Recep ayının ilk günü oruç tutulur mu? Recep ayında hangi günü oruç tutulur?
    Hayatın İçinden Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Recep ayının ilk günü 12 Ocak olacak. Recep ayına girmemizle beraber arama motorlarında Recep ayının ilk günü oruç tutulur mu? Recep ayında hangi günü oruç tutulur? soruları gündeme geldi. Merak edilenlerin yanıtı haberimizde yer alıyor.

    RECEP AYININ İLK GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

    Recep ayının ilk Cuma gecesi olan Regaip gecesinda Perşembe günü oruç tutmak gecesinde de ihya etmek büyük sevaptır. Recep ayı 12 Ocak Cuma günü başlayacak. 

    RECEP AYINDA HANGİ GÜN ORUÇ TUTULUR?

    Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
    (Haram aylar, Receb, Zilkade, Zilhicce ve Muharremdir.) [İbni Cerir]

    (Haram aylarda Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri oruç tutana iki yıllık ibadet sevabı yazılır.) [Taberani]

    (Haram aylarda bir gün oruç tutup bir gün yemek çok faziletlidir.) [Ebu Davud]

    (Receb ayında Allahü teâlâya çok istigfar edin; çünkü Allahü teâlânın, Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkler vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.) [Deylemi]

    (Cennette öyle köşkler vardır ki, onlara ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.) [Deylemi]

    (Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder.) [Gunye]

    Recep ayının ilk günü oruç tutulur mu? Recep ayında hangi günü oruç tutulur?

    KANDİL'DE ORUÇ TUTULUR MU?

    Receb ayının ilk cuma gecesi Regaib gecesidir. Allahü teâlâ, Regaib gecesinde, mümin kullarına, ihsanlar, ikramlar yapar. Bu gece edilen dua reddolmaz. Regaib Kandili'nde namaz, oruç, sadaka gibi ibadetler önemlidir. Regaib Kandili'nde oruç tutup Regaib gecesini ihya etmek çok sevab olur.

    Bir hadis-i şerif meali: (Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder.) [Gunye]

    11 OCAK NE KANDİLİ?

    11 Ocak Perşembe günü Regaib Kandilidir.

    RECEP AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?

    Recep ayı 12 Ocak günü başlamaktadır. 

    Düzenleyen:  - Hayatın İçinden
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Recep AyıRegaip Kandili
    Haberler > Hayatın İçinden > Recep ayının ilk günü oruç tutulur mu? Recep ayında hangi günü oruç tutulur?
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