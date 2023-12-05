Sandık Kokusu Kuzey kimdir? Sandık Kokusu Kuzey kaç yaşında, gerçek adı ne?

5 Aralık 2023 17:09 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 18:17

Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Show TV'nin yeni dizisi Sandık Kokusu ile ilgili yeni detaylar belli oluyor. Dizinin oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığı hangi çocuk oyuncular olduğu da araştırılıyor. Peki Sandık Kokusu başrolleri kimler paylaşıyor? Sandık Kokusu Kuzey kim? Sandık Kokusu Kuzey gerçekte kim, kaç yaşında.? İşte merak edilen o bilgiler…

SANDIK KOKUSU KUZEY KİMDİR?

Sandık Kokusu’nun çocuk oyuncusu Kuzey Karsu’nun oğludur. Kuzey’i çocuk oyuncu Sarp Kaan Altınçapa oynayacak.Sandık Kokusu'nun ilk bölümünde; Kuzey’in kaybolması Karsu’nun (Özge Özpirinçci) hayatını mahvederken, Karsu ve Filiz (Demet Akbağ) bir daha görüşmemek üzere ayrılırlar.Karsu üçüncü çocuğunu yeni doğurmuş, annesi Filiz ona yardıma gelmiştir. Filiz, kızı biraz rahat etsin diye Karsu’nun oğlu Kuzey’i İstanbul’a götürürken talihsiz bir olay olur ve Kuzey kaybolur. Kuzey’in kaybolması Karsu’nun hayatını mahvederken, Karsu ve Filiz bir daha görüşmemek üzere ayrılırlar.

SANDIK KOKUSU KUZEY-SARP KAAN ALTINÇAPA KİMDİR?

Sandık Kokusu’nun çocuk oyuncusu Kuzey'in gerçek adı Sarp Kaan Altınçapa'dır. Sarp Kaan Altınçapa 26/02/2017 tarihinde doğdu. Şu anda 5 yaşındadır. Boyu 111-115 cm aralığındadır. sarpkaanaltincapa kullanıcı adıyla 196 takipçili bir Instagram hesabı var.

Daha önce bir giyim markasının katalog reklamında yer almıştır. FOX Tv'de yayınlanan Bambaşka Biri dizinde rol alıyor. Sarp Kaan Altınçapa Yer aldığı iki dizisi vardır.

SANDIK KOKUSU - Dizi (2023)

BAMBAŞKA BİRİ - Dizi (2023)