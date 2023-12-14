YÖKDİL ne zaman? 2024 YÖKDİL sınavı ve başvuru tarihi ne?

14 Aralık 2023 10:32 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 10:48

Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Her yıl 2 kez gerçekleştirilen YÖKDİL sınavlarının 2024 yılında hangi tarihlerde yapılacağı araştırılıyor. Yabancı dil sınavına katılım sağlayacak adayları başvuru tarihlerini ve sınavı kaçırmamak için internet üzerinde aramalarını sürdürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi ile YÖKDİL 2024 başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. İşte önümüzdeki yıl yapılacak YÖKDİL sınav takvimi…

YÖKDİL 2024 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM 2024 takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2024-YÖKDİL/1 başvuru ve sınav tarihi belli oldu.

YÖKDİL/1 SINAVI NE ZAMAN?

2024 YÖKDİL/1 sınavı için başvuru işlemleri 10 Ocak 2024 tarihinde başlayacak ve 17 Ocak 2024'te sona erecek. Geç başvuru tarihi ise 24 Ocak 2024 olarak belirlendi.

YÖKDİL'in 2024 yılındaki ilk oturumu 25 Şubat 2024 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları ise 15 Mart 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.

YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?

2024 YÖKDİL/2 sınavı başvuru tarihleri ise 25.06.2024 -02.07.2024 arasında olacak. Geç başvuru tarihi 10 Temmuz 2024 olarak açıklandı. YÖKDİL/2 SınavI 11 Ağustos 2024’de yapılacak . Sonuçlar ise 29Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.