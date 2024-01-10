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    Haftanın sanat ajandası

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    İşte önümüzdeki günlerin dikkat çeken sanat faaliyetleri; tiyatro oyunları, sergiler, canlı performanslar, konferanslar ve dahası...

    Haftanın sanat ajandası
    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ 

    • İstanbul Modern Sinema 12 Ocak’ta belgesel sinemacılığı üzerine bir ustalık sınıfı düzenliyor. Faaliyette belgeselciler Cem Kaya ve Ekim Acun, Almanya ve Türkiye’de arşiv üzerine iş üretmenin inceliklerini anlatacak. 
    • Berk Kır’ın ilk şahsi sergisi “Dışarıda Yakınlık”, 31 Ocak’a kadar Merdiven Art Space’te sanatseverlerle buluşuyor.
    • Pera Müzesi, klasik müziğin güncel yorumcularını misafir ettiği “Pera Klasikleri” konserlerinde bu ay Borusan Quartet’i ağırlıyor. Konser, 13 Ocak ‘ta “Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar” sergisinin yer aldığı salonda yapılacak.
    • BİFO, soprano Nino Machaizde ve tenor Jonathan Tetelman’ın solist olarak sahnede olacağı bir konserle yeni yıla “merhaba” diyecek. Carlo Tenan’ın şef kürsüsünde olacağı konser, yarın akşam 20.00’de Zorlu PSM’de gerçekleşecek.
    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TiyatroSergiKonser
    Haberler > Kültür - Sanat > Haftanın sanat ajandası
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