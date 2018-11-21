Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Ziraat Bankası çalışanlarının çeşitli şehirlerde çektikleri fotoğraflarla tertiplenen “#ÇalışanlarımızınGözündenTürkiye” fotoğraf sergisi, Ankara Kuğulu Sanat Galerisinde açıldı. Ziraat Bankası çalışanlarının özgün eserleriyle gerçekleştirilen sergiye dair açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş “Çalışanlarımızın vazife yaptıkları yerlerde veya çeşitli vesilelerle seyahat ettikleri yerlerde çektikleri fotoğrafları 130 binden fazla takipçisi bulunan Instagram sayfamızdan paylaşıyoruz. Bu paylaşımlarımızla ülkemizin dört bir yanından kareleri müşterilerimiz ve takipçilerimizle buluşturuyoruz. Sosyal medyadaki paylaşımlarımızı finansal içeriklerle sınırlı olmak yerine bu türde içeriklerle desteklemeyi önemsiyoruz. Diğer taraftan ülkemizin tarihi ve turistik değerlerini paylaşmayı da sosyal sorumluluk olarak görüyoruz” dedi. Sergi, 24 Kasım’a kadar açık kalacak.