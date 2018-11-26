Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Tüm Çinliler Dayanışma Derneği iş birliğiyle Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda (CRR) dün açılan “Uluslararası Pastel Sanatı” sergisinde 10 Çinli sanatçının yanı sıra farklı ülkelerden 16 sanatçıya ait toplam 70 eser yer aldı. Eserlerde dünyanın farklı kültür ve renkleri pastel tonlarda yansıtıldı. Sanatseverlerin ressamlarla tanışma ve sohbet etme imkânı bulduğu açılışta geleneksel Çin kıyafetleri gösterisi de tertiplendi. 2013 senesinde Çankaya Köşkü için yaptığı Türkiye Cumhurbaşkanları portreleri ile adını duyuran Azerbaycanlı sanatçı Javad Soleimanpour’un eserleri de sergide görücüye çıktı. “Uluslararası Pastel Sanatı” sergisi, 30 Kasım’a kadar İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nun fuaye sahasında ziyarete açık olacak.