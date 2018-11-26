Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Panelde konuşan Prof. Dr. İskender Pala, tarihî eserlerin kaçırılma çabası esnasında yaşananların polisiye romanlara da ilham kaynağı olduğunu kaydederek “Osmanlı Devleti’nin sınırlarına 1912 yılında bir tel örgü çekilseydi ve ‘buradan dışarıya arkeolojik eser çıkarılmayacaktır’ yazılsaydı, bugün dünya müzelerinin üçte ikisi boş kalıyordu” dedi. Prof. Dr. Pala: Orta Doğu hakkında da şunları söyledi: “Suriye’de bir damla kan yere döküldüğünde dünyanın bir yerlerinden birisinin biti kanlanıyor.” Yazar M. Esen Cengiz de “Bugün yaşadığımız gerçeklerle romanın dünyası çok farklı. Yani tarihî gerçekleri de eski dönemin gerçeklerini de bir romanda illa aynı şekilde bulmak zorunda değiliz” diye konuştu.