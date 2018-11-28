Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası’nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, Güngör’le birlikte üniversite yıllarında dört yıl boyunca aynı odayı paylaştıklarını aktararak “Çok konuşmayan bir tipti ama hissediyordum ki derya gibi birisi. Onunla bir aradayken kendimi ortaokul öğrencisi olarak bir muallimle berabermiş gibi hissetmiştim. Onun çok önemli bir kaynak olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı. Tarihçi Mehmet Genç de Güngör’le çok yakın arkadaş olduklarından bahsederek, “Son derece sabırlı, mütevazı ve şefkatli bir insandı. Fakat bu özelliklerini saklıyordu, göstermiyordu” dedi.