Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Taksim Meydanı metro girişi “Taksim Sanat” adıyla yeni bir sanat merkezine dönüştürüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hayata geçirilen Taksim Sanat, “Resmemaneti” isimli sergiyle dün açıldı. İBB Resim Koleksiyonu seçkisinin sunulduğu sergide Abdülmecid Efendi’nin fırçasından çıkan meşhur “Sis” tablosundan Fausto Zonaro’un “Fırtınada Sandal” eserine, Feyhaman Duran’ın tasvir ettiği Osmanlı padişahları resimlerinden Burhan Doğançay’ın çalışmalarına kadar paha biçilemeyen eserler yer aldı. “Resmemaneti” sergisi ile birlikte eserlerden büyük bir antolojinin bulunduğu Resmemaneti kataloğu hazırlandı. Ayrıca açılış çerçevesinde Sezer Tansuğ’un 1993’te 43 ressam arkadaşıyla gerçekleştirdiği “Yorum ‘66 Kare’ “ projesinin tamamı da sanatseverlerle buluştu.