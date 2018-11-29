Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Avengers filminin çıkışı heyecanla bekleniyor! Filme dair birçok bilgi internette paylaşılıyor olsa da dört gözle beklenen elbette ki fragman! 'Avengers 4 fragmanı ne zaman yayınlanacak' sorusunun cevabı net olarak belli değil ancak Tamer Karadağlı'nın Instagram paylaşımı sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerindeki Avengers 4 fragmanı bekleyenleri heyecanlandırdı.

İnternetteki söylentilere göre Avengers 4 fragmanının 28 Kasım’da yayınlanacağına dair bir sızıntı yapılmıştı ancak bu dedikodular ne yazık ki doğru çıkmadı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Avengers filmlerinde Spider-Man karakterinin Türkçe seslendirmesini yapan Harun Can’ın Iron Man karakterini seslendiren Tamer Karadağlı ile olan paylaşımı kafalarda soru işaretlerin oluşmasına sebebiyet vermişti.

Tamer Karadağlı'dan Avengers 4 müjdesi

Tamer Karadağlı paylaşılan gönderide fragmanın çok yakında gelebileceğinin sinyallerini veriyordu. Bunun üzerine Karadağlı’nın dün gece sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir video ise bizleri heyecanlandırmaya yetti. Paylaşılan bilgilere göre Avengers 4'ün Türkçe seslendirmesi tamamıyla bitti. Kısacası fragman her an internete düşebilir.

Sosyal medya üzerinden gelen videoda Karadağlı; "Bugün seslendirdiğim fragman, müthiş bir fragmandı. Acayip bir film geliyor. Tüylerim diken diken oldu. Acayip heyecanlıyım" dedi.

Bu paylaşım sadece Türkiye içerisinde değil global olarak da oldukça ilgi gördü. Birçok ülkeden hayranlar reddit üzerinden Türk seslendirmenin videosunu paylaşarak fragmanın çok yakında gelebileceği bilgisini diğer kullanıcılara duyurdu. (teknolojioku)