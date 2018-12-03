Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sinemanın ses olmadan çok şey anlatan numuneleri beyazperdeye geliyor. 5. Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri 5 - 9 Aralık tarihleri arasında Akbank Sanat’ta seyirciyle buluşuyor. Sinema günlerinde bu sene Osmanlı devrinde çekilen eserler ön plana çıkıyor. Faaliyette “Osmanlı İmparatorluğu’ndan Görüntüler” başlığıyla üç ayrı program yer alacak. İlk programda, Tunuslu fotoğrafçı Albert Samama Chikly’nin Arap coğrafyasını merkezine alan görüntüleri gösterilecek. “Osmanlı İmparatorluğu’ndan Görüntüler 2”de ise tarihçi Saadet Özen, Sovyet devriminin akabinde İstanbul’da yaşanan Beyaz Rus göçü dönemine dair seçtiği görüntüleri paylaşacak. Üçüncü programda ise 1912’de başlayıp 23 Nisan 1913’e kadar süren İşkodra kuşatmasının ardında çekilen görüntüler yer alacak. Ana teması ‘teknoloji’ olarak belirlenen festivalde hem teknolojik bir yenilik olarak sinemanın doğuşu hem de günümüzde film alanında restorasyon, korumacılık ve dijitalleşme gibi konular gündeme getirilecek.