Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gayrettepe Yerleşkesinde gerçekleşen söyleşide Altınbaş öğrencilerle buluştu. Vakkas Altınbaş, kısa süre önce raflarda yerini alan ‘Altın Yıllarım’ kitabını ve başarı yolculuğunu şöyle anlattı: Altınbaş Holding, 1950’li yıllarda doğdu. Bugün, Babamız Mehmet Altınbaş’tan devraldığımız mücevherat işinin yanı sıra dünyanın dört bir yanında enerjiden lojistiğe, eğitimden finansa farklı alanlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sağlığınızın ve zamanın kıymetini bilmelisiniz çünkü zaman geri getirebileceğiniz bir şey değil. Hayalleriniz ve kariyer hedefleriniz olmalı, bu yolda da sabırla ilerlemelisiniz. Hedef hep önünüzdedir, siz vazgeçmezseniz eninde sonunda oraya ulaşırsınız. İstekli çalıştığınızda ulaşılmayacak hedef yoktur.