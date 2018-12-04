Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

En büyük hayalinin okulda doğum günü kutlamak olduğunu yazdığı kâğıdı okul panosuna asan Gültekin’in dileğini okuyan öğretmenleri ve okul yöneticileri harekete geçti. Okul Müdürü Cemal Aygüzel ve sınıf öğretmeni Hülya Canbaz Erdem’in destekleriyle hazırlanan organizasyona destek veren İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, eline aldığı doğum günü pastası ile Gültekin’in sınıfına girerek sürpriz yaptı. Hayalinin hiç beklemediği şekilde gerçekleştiğini gören Gültekin, sevinç gözyaşları ile Başkan Doğan’a sarıldı.