Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Netflix'in 14 Aralık’ta tüm dünya ile aynı anda izleyiciyle buluşacak ilk Türk orijinal dizisi The Protector'un (Hakan: Muhafız) 2. sezon anlaşması yapıldı.

Başrolünü Çağatay Ulusoy'un üstlendiği fantastik drama türündeki dizinin detayları, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı.

Netflix Uluslararası Yapımlar Başkan Yardımcısı Kelly Luegenbiehl, Türkiye'nin dünya çapında beğenilen yapımları olduğunu için Türkiye'de büyük bir fırsat olduğuna inandıklarını söyledi.

Abonelerin daha önce görmedikleri bir formatta süper kahraman dizisi çekmek için yola çıktıklarını aktaran Luegenbiehl, "İstanbul'la ilgili bir hikayeyi anlatabilmek bizim için çok önemli. Bu dizide İstanbul ve Türkiye, daha önce hiç görülmemiş bir biçimde görülebiliyor. İnanılmaz bir ekiple çalıştık. Kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Dünyanın her yerindeki izleyicilerin bu yapımı çok seveceğini düşünüyoruz. 190 ülkede 137 milyon kişiye bu diziyi izlettiğimizde çok olumlu tepkiler alacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Luegenbiehl, dizide farklı türlerin bir araya geldiğine işaret ederek, "Bugün resmi olarak 2. sezonun çekileceğini duyurmak istiyorum. Yeni oyuncuların katılacağı 2. sezonu da 2019'da izleyiciyle buluşturacağız." dedi.

"Zengin kültürümüzden bazı unsurların adapte edilmesi beni çok çekti"

Çağatay Ulusoy da sürecin başından beri çok heyecanlı olduklarını ve aynı heyecanın her geçen gün katlanarak devam ettiğini dile getirdi.

Senaryoyu okuduğunda çok etkilendiğini aktaran Ulusoy, "Fantastik bir iş yapılacağını duymam heyecanımı çok artırdı. Tarihimizden, zengin kültürümüzden bazı unsurların katılıp günümüze adapte edilmesi beni çok çekti ve kendimi bu işin içerisinde görmek istedim." diye konuştu.

Ulusoy, canlandırdığı "Hakan" karakterine değinerek, "Çok derin tarihi olan kültürümüzü yansıtmamız, böyle fantastik bir dünya içerisinde hikayeyi daha çekici hale getiriyor. İnsanlar merak edecek ve ilgiyle izleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya ayrıca dizinin oyuncularından Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık ve Mehmet Kurtuluş'un yanı sıra yönetmenler Can Evrenol, Umut Aral ve Gönenç Uyanık da katıldı.

Yeni sezonda Engin Öztürk ve Boran Kuzum da var

Kadrosunda, Saygın Soysal, Burçin Terzioğlu ve Yurdaer Okur gibi isimleri de bulunduran, The Protector'un yapımcılığını Netflix adına O3 Medya kurucu ortağı Onur Güvenatam üstleniyor.

İkinci sezonda Engin Öztürk ve Boran Kuzum'u kadrosuna dahil edecek dizinin konusu şöyle:

"Sıradan bir hayatı olan genç Hakan'ın tarihte kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul'u korumak zorunda olduğunu öğrenir ve yaşantısı bir anda altüst olur. Kendisini epik bir maceranın içinde bulan Hakan, ondan beklenen şekilde son muhafız olma yoluna girer. Hakan, doğduğu ve büyüdüğü şehrin gizemli güçlerin tehdidi altında olduğunu öğrenmesiyle bambaşka bir dünyaya adım atar."