Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

7-11 Aralık tarihleri arasında Beyoğlu Yeşilçam Sineması’nda ‘İran Sineması’ndan Türkçe Film Günleri’ düzenleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesince tertiplenen faaliyette Tebriz, Erdebil ve Urmiye çevresinde yaşayan ve İran sinemasının estetik kodlarıyla Türk kültürünü ustaca harmanlayan Türk yönetmenlerin filmleri gösterilecek. Film günlerinde sinemacılarla mülakatlar yapılacak ve fotoğraf sergisi gerçekleştirilecek. Faaliyette, bölge yönetmenlerinin çektiği 13 kısa metraj kurgu film, 4 belgesel ve 4 uzun metraj film gösterilecek. İran sinemasından Türkçe Film Günleri, Asghar Yousefinejad’in “Ev” adlı filmiyle başlayacak.