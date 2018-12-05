Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Macaristan’ın başşehri Budapeşte’nin 11. bölgesinde yer alan Újbuda Belediyesi ile Bahçelievler Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği sanat faaliyetinde, Újbuda bölgesi sanatçıları Peter Matyasi, Andras Kecskes ve Atilla Kondor’un farklı temalardaki 26 eseri beğeniye sunuldu. Akif Emre Kültür Merkezindeki serginin açılış kurdelesini, Macaristan savunma eski bakanı Dr. Istvan Sımıcsko, Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, Macaristan Fahri Konsolosu Osman Şahbaz ve Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu birlikte kesti. Sergi açılışında konuşan Dr. Istvan Sımıcsko “Eski bir bakan ve parlamenter olarak, ülkelerimiz arasındaki bu sıcak ilişkilerden dolayı mutlu ve bahtiyarım” dedi. Sergi, 7 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.