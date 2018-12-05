Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'li oyuncu ve komedyen Kevin Hart, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, uzun zamandır hayalini kurduğu Oscar ödül töreninin sunucusu olarak seçildiğini duyurdu. Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada da "Hart'ın aileye katılmasından memnuniyet duyulduğu" belirtildi.

2019 Oscar ödülleri, 24 Şubat'ta ABC kanalında canlı yayınlanacak ödül töreninde sahiplerini bulacak.

Hart, "Ride Along (Zor Biraderler)", ''Jumanji: Welcome to the Jungle (Jumanji: Vahşi Orman)" ve "Night School (Akşam Okulu)" filmleriyle üne kavuşmuştu.