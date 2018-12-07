Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rivayete göre hikâyesi bir atın ayağının sürçmesi ile başlayan ve büyük bir külliyenin yapımı ile sona eren Tolunoğlu Ahmet Camii, kendine özgü minaresi ile yaklaşık 1140 yıldır bütün ihtişamıyla dimdik ayakta duruyor. Mısır’daki “ilk Türk devleti” olarak bilinen Tolunoğulları devletinin kurucusu Ahmet bin Tolun tarafından yaptırılan cami, başkent Kahire’deki Fustat’ın (eski şehir) kuzeydoğusunda yer alıyor. Türklerin Mısır’a bıraktığı en önemli kültürel miraslardan biri olan Tolunoğlu Ahmet Camii, Türklerin Orta Asya mimarisinin bir yansıması olarak da değerlendiriliyor.Tamamen tuğladan inşa edilen külliye, cami, hastane, eczane ve iki hamamdan oluşuyor. Yapıya ait kitabe, harimde bulunan paye üzerinde yer alıyor. Söz konusu kitabede yapının hicri takvime göre 265 yılında (miladi 879) tamamlandığı bilgisi yer alıyor. Abbasi geleneğini devam ettiren yapı, büyük oranda Irak’taki Samarra Camii’ni andırıyor. Kahire’de bol miktarda taş bulunmasına rağmen caminin tuğla malzemeyle yapılması bile Samarra üslubunun devamının işareti olarak görülmekte. Minarenin sarmal bir formda inşa edilmesi de Samarra Camii’nden ilham alındığını gösteriyor.