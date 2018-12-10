Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Karlar altındaki Mescidi Aksa, eski şehrin sokaklarında spor yapan gençler, canlı sokaklar, gülen yüzler... Kudüs denince akıllara hep işgal ve karmaşa gelse de kadim şehirde canlı bir hayat da yaşanıyor... İşte bu gerçek hayat, Iyad Tawil, Muhammed Dweik, Ata Jaber, Mostafa Alkharouf ve Faiz Abu Rmeileh adlı Kudüslü beş genç fotoğraf sanatçısı tarafından fotoğraflandı. Acı hadiselerle birlikte Kudüs’ün renkliliğini de yansıtan bu kareler, sergiyle İstanbul’a taşındı. “Kudüs’te Hayat: Kudüslü Fotoğrafçıların Gözünden” adlı sergi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda (CRR) sanatseverlerle buluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle tertiplenen serginin küratörlüğünü ise Lütfi Şen üstlendi. Sergide eserleri yer alan fotoğraf sanatçıları, sorularımızı cevapladı.



CANLI BİR HAYAT VAR

Kudüs’ün hep politik bir şekilde dünya kamuoyunun önüne geldiği söyleyen sanatçı Muhammed Dweik “Kudüs’te siyasi hadiselerin dışında gerçek bir hayat var. İşte biz, fotoğraflarımızla bunu göstermeye çalışıyoruz” diyor. Genç fotoğraf sanatçısı, şehirdeki bu hayatı da şöyle anlatıyor: Kudüs, İsra ve Mirac’ın meydana geldiği çok mübarek bir yer. Kudüs’te hayatlar işgalin gölgesinde ama insanlar aşkla yaşamaya devam ediyor. Eski şehirde ve Mescid-i Aksa’da canlılık hüküm sürüyor.

Kudüslülerin işgal altındaki şehirlerini korumak için bir duruş sergilediklerini kaydeden Dweik “Filistinliler her yerde sıkıntı çekiyor. Buna rağmen içlerindeki vatan sevgisinin verdiği güçle yaşıyorlar. Şehirlerini asla terk etmek istemiyorlar” diye konuştu.

KUDÜS’TE SANAT HEM ZOR HEM KOLAY

Sergide eserleri bulunan sanatçı Iyad Tawil ise şunları söylüyor: Kudüs’te fotoğraf sanatçısı olmak zor. Çünkü fotoğraf çekerken hapse atılmak tehlikesiyle karşı karşıyayız. Buna rağmen görsel malzememiz de çok. Zira işgal olmasına rağmen hayat devam ediyor, Kudüs’te çok canlı bir hayat yaşanıyor. Kudüs’ü yeryüzünün cenneti olarak görüyoruz. Osmanlı dâhil birçok medeniyetin eserlerini bir arada görmek mümkün.”

Ata Jaber de şöyle konuşuyor: Fotoğraflarımda Kudüs’teki insanları ön plana çıkarmak istedim. Daha çok gençlere ve çocuklara odaklandım. Kudüs’ün dışında yaşayan köylüleri de fotoğrafladım. Kudüslüler dünyada en fazla acı çeken halklarından biri. Fakat her türlü zorluğa rağmen hayatta kalamaya çalışıyorlar. Kendilerinde müthiş bir yaşama sevinci var. Kudüslülerin gözlerinde bunu görmek mümkün.

“Kudüs’te Hayat” sergisinde kadim şehrin sosyal hayatına dair 7 farklı kategorideki fotoğraflar yer alıyor. Dünyada en fazla fotoğraflanan şehirlerin başında gelen Kudüs’ün pek bilinmeyen yönlerini dünyaya aktaran fotoğraf sergisi, 14 Aralık’a kadar CRR’de görülebilecek.