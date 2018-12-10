Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yazar Sojat, Osmanlıların devamlı yakıp yıkan bir topluluk olarak gösterilmeye çalışıldığını hatırlatarak, “Osmanlılar fethettikleri yerleri yakıp yıkmadı aksine inşa ve ihya etti. Onlar bu bölgeye gelmeden önce nehirlerimizin üzerine köprü inşa edilmemişti. Osmanlılar, Romalıların bıraktığı yerden inşa etmeye devam etmişlerdir” diye konuştu. Osmanlının tatbik ettiği devşirme sistemi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Hırvat yazar şöyle konuştu: Devşirme sistemi aslında feodalizmden kaçıştı. Zira Hristiyan ailelerin çocukları doğuştan köle olmaya mahkûmdu. Kabiliyetleri ve zekâları göz ardı ediliyordu. Tahsil görüp gelişmelerine imkân tanınmıyordu. Devşirme sistemiyle Payitaht ve yakınlarına götürülen çocuklar ise eğitilip yüksek mevkilere ulaşma fırsatı buluyordu.