Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Kaçan, önceki gün Medya Sanat Merkezi (MSM) tarafından Bahariye Mevlevihanesinde düzenlenen “Mücerret Buluşmaları”nın misafiri oldu. Konuşmasında fikir ve sanat üretiminin önemine işaret eden Kaçan şunları söyledi: Siz bir şey üretmezseniz sizin yerinize başkası yazar ve biz de içinde ne olduğunu bilmeden onu kuzu kuzu seyrederiz. Sanatla alakadar olmamız lazım. Çünkü sanat olmadan olabilemezsiniz. ‘Siz sanatla uğraşmayın, biz sizin yerinize uğraşırız’ diye karar veren büyük bir mekanizmanın karşısında sessiz kalamayız. Bunun için de sanata ihtiyacımız var.