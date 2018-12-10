Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

14 Aralık Cuma akşamı Hasköy Yün İplik Fabrikası’nda gerçekleşecek destek yarışına bu yıl ilk defa telefonla da katılmak mümkün olacak. Faaliyette Tomás Saraceno, Gilbert & George, Nil Yalter, Sarah Morris ve İpek Duben’in de aralarında bulunduğu sanatçıların çalışmaları katılımcıların beğenisine sunulacak. İstanbul Modern Genel Direktörü Levent Çalıkoğlu “Paris, Londra başta olmak üzere dünyanın önemli sanat merkezleri ve müzelerinde eserleri sergilenen sanatçılar, en güncel çalışmalarını İstanbul Modern destek yarışına bağışlıyorlar” dedi.