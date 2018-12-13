Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Çukur” dizisinde seyircinin karşısına çıkan Erkan Avcı, “Ufak Tefek Cinayetler” dizisinde yer alan başarılı oyuncu Ferit Aktuğ, son dönemde “Kara Para Aşk”, “Fazilet Hanım ve Kızları” gibi sevilen dizilerde rol alan Hazal Türesan ile “Güldür Güldür”, “Zengin Kız Fakir Oğlan” gibi dizilerle birçok başarılı tiyatro oyununda izleyicilerle buluşan genç oyuncu Özgün Aydın DasDas’ın yeni oyunu “Timsah” ile ilk kez, 22. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında seyirci karşısına çıktı.



Mert Fırat, Didem Balçın, Harun Tekin, Koray Candemir ve Muzaffer Yıldırım’ın ortak projesi olan ve 2017-2018 sezonunda yaklaşık 450 bin misafire ev sahipliği yapan kültür, sanat ve yaşam merkezi “DasDas”, bir süredir hazırlıklarına devam ettiği Ataşehir Metropol İstanbul’daki yeni yerinin kapılarını ilk kez İstanbul Tiyatro Festivali seyircisine açtı.



Yönetmenliğini Mert Fırat ve Volkan Yosunlu’nun beraber üstlendiği, çevirisini İlksen Başarır’ın yaptığı Tom Basden’in “Timsah” oyunu ile sahneye çıkan ekip sonunda yaklaşık 700 kişilik seyirciden büyük alkış aldı. Tom Basden’ın Dostoyevski’nin aynı adlı öyküsünden esinle yazdığı ve çağın hastalıklarından birine mizahi bir bakış atan oyun, gösteri toplumunun sistemle el sıkışmayı seçen aktörleriyle, bir timsahın karnından “hesaplaşıyor.” En az hayatta şahit olduklarımız kadar “tuhaf ama gerçek” olan bu oyun, tiyatroseverlere bol kahkaha attırıyor.

