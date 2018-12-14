Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oscar, Akademi ve BAFTA ödülleri ile son dönemde sinema dünyasının en başarılı yönetmenlerinden olarak ismini yazdıran Alfonson Cuarón, dramatik bir hikâyeyle karşımızda. Cuarón, siyah-beyaz çekilen “Roma” filmiyle, 1970’lerdeki siyasi ortamında geçen bir aile içi çatışmayı işliyor. Filmde Yalitza Aparicio, Marina de Tavira ve Nancy García gibi isimler rol alıyor. Filmin hikâyesi şöyle: Genç bir kadın olan Cleo, Meksiko’nun orta direk kesiminin yaşadığı Roma mahallesindeki bir evde hizmetçilik yapmaktadır. Cleo bu esnada gönlünü Fermin isimli bir adama kaptırır. Ancak işler hayallerindeki gibi gitmez. Bu esnada evin sahibesi olan Sofia da benzer sıkıntılar yaşamaktadır. Bu problemler farklı yerlerde duran iki kadını bir araya getirir.