Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malumunuz çizgi romanlardan devşirilen süper kahramanlar epeyce bir zamandır kuraklaşan Hollywood sinemasına yağmur oluyor. Ama ne yağmur! Aynı karakterler peş peşe çekilen serilerle beyazperdeye geliyor. Çizgi romanların bir köşesindeki karakterler bile yeniden canlandırılıyor.



SİYAHİ KAHRAMANLAR HER YERDE

Geçtiğimiz günlerde ölen Stan Lee ile Steve Ditko tarafından 1962 yılında meydana getirilen Spider Man namıdiğer Örümcek Adam da sık gördüğümüz karakterlerden. Fakat Örümcek Adam, bu defa aslına rücu ediyor! Bugün gösterime giren “Örümcek Adam: Örümcek Evreninde”, el çizimlerinin de kullanıldığı görselliğiyle, çizgi romanların altın çağının havasını yansıtacak bir animasyon film… Yönetmenliğini Bob Persichetti, Peter Ramsey ve Rodney Rothman üçlüsünün yaptığı eser, animasyon filmlere “nostaljik yenilik” getiriyor. Shameik Moore, Jake Johnson ve Hailee Steinfeld gibi oyuncular da filme ses oluyor.



Filmde siyahi Örümcek Adam Miles Morales karakterinin mazisine doğru bir seyahate çıkılıyor. Polis çocuğu Miles, üstün başarılarından ötürü özel bir okulu kazanıyor. Ama aklı, eski arkadaşlarıyla takılmakta. Bir gün amcasıyla beraber grafiti yaptıkları bir ortamda radyoaktif bir örümcek kendisini ısırıyor. Miles, garip hislerle doluyken duvarlara yapışabilme ve değişik şeyler duyabilme gibi kabiliyetler kazandığını fark ediyor. Örümcek Adam olduğunu öğrendiğinde ise kendisini boyundan büyük bir mücadelenin içerisinde buluyor. Zira şehrin namlı suç baronu Kingpin, paralel evrenlere kapı açabilen bir nükleer çarpıştırıcı meydana getiriyor. Bu esnada Peter Parker ve Spider-Gwen gibi Örümcek Adam’ın eski versiyonları Miles’ın dünyasına taşınıyor. Fakat bütün Örümcek Adamlar zamanda yok olmadan önce çarpıştırıcının durdurulması gerekiyor. Henüz kabiliyetlerini tam olarak kullanamayan Miles, “var olma” kavgasına tutuşuyor.





Animasyonlar orijinal olamaz mı!

“Neden bir Örümcek Adam filmi daha seyredeyim ki?” diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak bu düşünceyi birazcık haksız çıkaracak türden bir eserle karşı karşıyayız: “Örümcek Adam: Örümcek Evreninde”... Animasyon film, en çok nostaljik görselliğiyle dikkat çekiyor. Kaliteli animasyonun içerisinde çizgi romanlardaki gibi bir karakter tasarımı var; hatta bazen ekran, çizgi romanlardaki gibi bölünüyor. Yani Spider Man, yine ait olduğu yere dönüyor. Bu yeni nesle sıra dışı gelecek, eskileri de maziye çekecek iyi bir düşünce. Öte yandan animasyonda, kuantum fiziği ve paralel evrenler etrafında gelişen, sizi tatmin edecek bir aksiyon meydana getiriliyor. Ama ergen ruhlu eser, diyalog yoğunluğuyla seyirciyi biraz yoracak cinsten. Yine de yanlış anlaşılmasın karşımızdaki eser, ruhu genç olsa da “ergen filmi” değil! Boyutlar arasında gidip gelen film, sizi ruhen kuşatmayı başarıyor. Renkli mizahla da eğlenceye eğlence katılıyor. Buna rağmen Amerikan ruh dünyasının kalıpları, renkli bombardıman hâlinde üzerinize yağıyor. Netice olarak, iki saatlik kesintisiz bir eğlence vadeden “Örümcek Adam: Örümcek Evreninde” yılın en ustaca çekilmiş animasyonları arasına adını yazdırmayı başarıyor.