Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bütün hızıyla süren İstanbul Edebiyat Festivali, İstanbul’u kuşatmaya devam ediyor. Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle tertiplenen festivalinde, önceki gün bir oturum yapılarak şair Bahaettin Karakoç’un şiirleri konuşuldu… Şairin hayatı, şiirleri ve eserlerinin konuşulduğu program alakayla takip edildi. Muzaffer Doğan’ın yönetiminde başlayan oturumda Karakoç’un hayatının ve şiirlerinin arasındaki irtibattan bahseden Mustafa Özçelik “Bahaettin Karakoç, vatan, dil, dağ, tepe, din, millet, kahraman gibi pek çok temayı aşk perspektifinden anlattı. Bu manada bütün şiirleri aşk şiiridir. Aşk bir hâl meselesidir ve bir şair âşıksa, şiir söylemek zorundadır varoluşu buna bağlıdır. Bahaettin Karakoç hep aşkı söyler, aşkın hâllerinden söz eder” dedi. Şair-yazar Yusuf Dursun ise “Bizim anadilimiz, şiir dilimizdir. ‘Dilini yitiren bir milletin vatanı da yitmiştir’ der Üstad Karakoç. O duymadığımız kelimeleri şiirine yerleştirmiştir”şeklinde konuştu.