Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği desteğiyle DenizBank bünyesinde bulunan GaleriDeniz’de açılan Ecrin sergisi, nesli tükenen bir hayvan türü olan “gergedan” ana temasından yola çıkıyor. Sanatçı Günaydın, sergi hakkında şunları söylüyor: Dünyada insanlık tarihi ile eş yaşam geçmişine sahip gergedanların günümüzde yalnızca 5 türü kaldı. Biz de bu sergide dünyanın bütün canlıların hayat alanı olduğunun altını bir defa daha çiziyoruz.
Gergedanlarla tabiat dersi
14.12.2018 - 06:51 | Son Güncelleme: 14.12.2018 - 06:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Heykel sanatçısı Özge Günaydın, eserlerini tabiat sevgisi ve hayvan hakları konusunda farkındalık oluşturmak için bir sergiye taşıdı.
Etiketler : Özge Günaydın,
593368 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/593368.aspx
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