Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği desteğiyle DenizBank bünyesinde bulunan GaleriDeniz’de açılan Ecrin sergisi, nesli tükenen bir hayvan türü olan “gergedan” ana temasından yola çıkıyor. Sanatçı Günaydın, sergi hakkında şunları söylüyor: Dünyada insanlık tarihi ile eş yaşam geçmişine sahip gergedanların günümüzde yalnızca 5 türü kaldı. Biz de bu sergide dünyanın bütün canlıların hayat alanı olduğunun altını bir defa daha çiziyoruz.