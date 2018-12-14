Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği desteğiyle DenizBank bünyesinde bulunan GaleriDeniz’de açılan Ecrin sergisi, nesli tükenen bir hayvan türü olan “gergedan” ana temasından yola çıkıyor. Sanatçı Günaydın, sergi hakkında şunları söylüyor: Dünyada insanlık tarihi ile eş yaşam geçmişine sahip gergedanların günümüzde yalnızca 5 türü kaldı. Biz de bu sergide dünyanın bütün canlıların hayat alanı olduğunun altını bir defa daha çiziyoruz. 