Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün başlayacak ve üç gün boyunca devam edecek festivalde yalnızlaşma çağında her bir senarist ve yönetmenin “dostluk” kavramına temas edeceği bütün dünyadan kısa filmler yarışacak. Ayrıca programda çeşitli film antolojileri gösterilecek. ‘40 Yıllık Hatır Seçkisi’nde dostluk temalı 18 film seyirci ile buluşacak. ‘Panorama Seçkisi’nde ise dünyada mühim festivallerde gösterilip çok sayıda ödüle layık görülen kısa filmler, beyazperdeye gelecek.