Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesinin iş birliğiyle tertiplenen festivalde, “hikâye” dalında yazar Bahtiyar Aslan mükâfata layık görüldü. “Roman” dalında ise akademisyen yazar Mehmet Sabri Genç ödül aldı. “Şiir” dalında mükâfat şair ve yazar Mehmet Can Doğan’ın oldu. Savaş Şafak Barkçin de “Deneme” dalında ödüle layık görüldü.

Burada konuşan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı “Artık biz İstanbul’a sığamıyoruz. Gelecek senelerden itibaren İstanbul Edebiyat Festivali’ni uluslararası arenada gerçekleştirmek için hazırlıklara başladık. Zira Uluslararası arenada parlatılan isimlere baktığımız zaman, bu toprakların değerlerine düşman isimlerin özellikle öne çıkarıldığını da hassaten söylemek isterim”dedi.