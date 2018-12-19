Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çalışmaları sayesinde 2003’ten bugüne ‘Çingene Kızı’nın eksik mozaikleri ve Herakles lahdi gibi 4 binden fazla eser Türkiye’ye getirildi. Ancak izinsiz şekilde yurt dışına çıkarılan daha bir çok tarihi eserimiz var. Onlardan bazıları da Mimar Sinan’ın Edirne’deki şaheseri olan Selimiye Camii’nin mozaikleri... Selimiye Camii’ndeki hünkâr mahfilinde yer alan ve üzerinde bitki motiflerinin bulunduğu çok kıymetli mozaikler yaklaşık bir buçuk asırdır kayıp. Büyük bir çini pano şeklinde olan eserin, hangi ülkede olduğu da tam olarak bilinmiyor. İznik imalatı olan tarihî çinileri, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı esnasında, Edirne’yi işgal eden Rus askerlerinin sökerek ülkelerine götürdüğü iddia ediliyor. Bazı tarihçilere göre tarihi çiniler, Rusya’nın St. Petersburg şehrindeki Hermitage (Ermitaj) Müzesinin deposunda saklanıyor. Tarihçiler ve sanat tarihçiler çinilerin Türkiye topraklarına getirilmesi gerektiğini söylüyor.